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Кривошеева Любовь Васильевна
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0
Кривошеева Любовь Васильевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация №2
ул. Рокоссовского, 35
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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