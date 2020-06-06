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  3. Кулагина Светлана Васильевна
Кулагина Светлана Васильевна
5.7
1

Кулагина Светлана Васильевна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • БГМИ, лечебное дело, 1969 г. окончания.
  • Сертификат "Функциональная диагностика" действителен по 06.06.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв

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