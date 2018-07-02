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  3. Кузнецов Никита Евгеньевич
Кузнецов Никита Евгеньевич
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Кузнецов Никита Евгеньевич

Стоматолог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2018 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология", действителен с 02.07.2018 г. до 01.07.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог
640 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог
490 р
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