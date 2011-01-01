Литовкина Галина Николаевна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием: Владеет новейшими методиками лечения стоматологических заболеваний у взрослых: лечение кариеса зубов, некариозных поражений с использованием лазерных технологий, примененяет современные светополиризуемые композиты. Эстетическая реставрация зубов материалами «Геркулайт», «Карисма», «Эстет Х», «Эстелайт», восстановления коронок зубов с применением анкерных, стекловолоконных штифтов. Эндодонстическое лечение осложненного кариеса с применением техник «Step-back» и «Crown- down» , с использованием апекслокатора и эндодонтического наконечника и пломбированием каналов техникой латеральной конденсаций гуттаперчи. Проводит профессиональную гигиену полости рта, используя современные предметы и средства профилактики
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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