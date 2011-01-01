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Литовкина Галина Николаевна
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Литовкина Галина Николаевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1987 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология Терапевтическая", 1988 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2017 г.
  • Семинар по работе с материалами "Kuraray", 2017 г.
  • ИПКСЗ, Сертификат специалиста по применению метода "Plasmolifting" в стоматологии. 2016 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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