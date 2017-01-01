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Лысенко Алексей Алексеевич
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Лысенко Алексей Алексеевич

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1973 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургии", г. Николаевск на Амуре, 1974 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Хирургия, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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