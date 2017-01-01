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Лысенко Алексей Алексеевич
6.0
0
Лысенко Алексей Алексеевич
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1973 г. окончания.
Интернатура по специальности "Хирургии", г. Николаевск на Амуре, 1974 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Хирургия, 2017 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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