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Мартыненко Екатерина Валерьевна
6.0
0
Мартыненко Екатерина Валерьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология терапевтическая" № 0727310087913, до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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