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Кутовой Алексей Викторович
6.3
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Кутовой Алексей Викторович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

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