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  3. Мирбаева Татьяна Ивановна
Мирбаева Татьяна Ивановна
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Мирбаева Татьяна Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2011 г.
  • ТГМУ, Офтальмология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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