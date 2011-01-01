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Мирбаева Татьяна Ивановна
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Мирбаева Татьяна Ивановна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Офтальмология, 2011 г.
ТГМУ, Офтальмология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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