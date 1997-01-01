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  3. Пономаренко Анна Владимировна
Пономаренко Анна Владимировна
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Пономаренко Анна Владимировна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Общая врачебная практика", от 12.13.2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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