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Пономаренко Анна Владимировна
6.3
0
Пономаренко Анна Владимировна
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
Сертификат специалиста "Общая врачебная практика", от 12.13.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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