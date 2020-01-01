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  3. Мошенюк Ксения Викторовна
Мошенюк Ксения Викторовна

Мошенюк Ксения Викторовна

Терапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" - высшее образование специалитет, по специальности "Лечебное дело" 2020 год.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
Первичный приём взрослых
Терапевт
1900 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
2100 р

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