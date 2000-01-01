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Мудрагелева Елена Львовна

Мудрагелева Елена Львовна

Акушер-гинеколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, по специальности "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
  • Областная больница г. Биробиджан, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1980 г. окончания.
  • Областная больница города Биробиджан, дополнительная специализация "Онкология", 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Паллиативная медицинская помощь", 2018 г.
  • Повышение квалификации "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2020 г.
  • Повышение квалификации "Эстетическая гинекология", 2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Онколог-маммолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1750 р
Онколог-маммолог
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