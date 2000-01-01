Мудрагелева Елена Львовна
Стаж не указан / Врач высшей категории
Отличник здравоохранения. Заслуженный работник здравоохранения Еврейской автономной области.
Прием врача гинеколога детей с 15 лет и взрослых, онколога с 18 лет.
Прием врача гинеколога детей с 15 лет и взрослых, онколога с 18 лет.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Онколог-маммолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1750 р
Онколог-маммолог
По запросу