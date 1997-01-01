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  3. Мятлик Елена Александровна
Мятлик Елена Александровна
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Мятлик Елена Александровна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 1997 г. окончания
  • ДВГМУ, Ординатура Клиническая Фармокология, 1998 - 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Клиническая Фармокология, 2015 г.
  • ТГМУ, Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии,2015 г.
  • ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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