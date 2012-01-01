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Нартова Елена Ивановна
6.0
0
Нартова Елена Ивановна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1985 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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