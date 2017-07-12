  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Новосядлова Кристина Александровна
Новосядлова Кристина Александровна
6.0
0

Новосядлова Кристина Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
  • Сертификат "Педиатрия", действителен с с 12.07.2017 по 11.07.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи