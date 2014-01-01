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Васильев Алексей Викторович
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Васильев Алексей Викторович

Маммолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • 1982г. - ХГМИ
Курсы повышения квалификации
  • 2014г. - Сертификат КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здавоохранения" министерства здравоохранения
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
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