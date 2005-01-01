  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Петрова Светлана Анатольевна
Петрова Светлана Анатольевна
6.0
0

Петрова Светлана Анатольевна

Психолог
Стаж 25 лет
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГПИ, 1981 г. окончания.
  • ХГПИ, профессиональная переподготовка по специальности "Практическая психология", 1992 г.
  • ХГПИ по специальности "Психология", квалификация "Педагог-психолог", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка в ФГУ СПбИУВЭК Росздрава по программе «Медицинская (клиническая) психология в МСЭ и реабилитации» с получением диплома о высшем образовании и права на ведение профессиональной деятельности в сфере медицинской психологии, 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С ноября 1992 г. по март 2005 г. работа в должности психолога психоневрологического отделения ГУЗ «Перинатальный центр».
  • С марта 2005 г. по 2010 г. работа в должности медицинского психолога экспертного состава «Главного бюро МСЭ по Хабаровскому краю».
  • С 2010 года работа в частных клиниках.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аист
Доступна онлайн запись
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Консультация взрослых
Психолог
1200 р
Консультация детей
Психолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
900 р
Вторичный приём детей
Психолог
900 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи