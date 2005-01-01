Петрова Светлана Анатольевна

ХГПИ, профессиональная переподготовка по специальности "Практическая психология", 1992 г.
ХГПИ по специальности "Психология", квалификация "Педагог-психолог", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка в ФГУ СПбИУВЭК Росздрава по программе «Медицинская (клиническая) психология в МСЭ и реабилитации» с получением диплома о высшем образовании и права на ведение профессиональной деятельности в сфере медицинской психологии, 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С ноября 1992 г. по март 2005 г. работа в должности психолога психоневрологического отделения ГУЗ «Перинатальный центр».
С марта 2005 г. по 2010 г. работа в должности медицинского психолога экспертного состава «Главного бюро МСЭ по Хабаровскому краю».
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