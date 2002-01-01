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  3. Поврезнюк Валентина Сергеевна
Поврезнюк Валентина Сергеевна
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Поврезнюк Валентина Сергеевна

Педиатр, Акушер
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Комсомольский-на-Амуре филиал Хабаровского медицинского колледжа, Лечебное дело, 2002 г.
  • ДВГМУ, Педиатрия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерское дело, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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