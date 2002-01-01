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Поврезнюк Валентина Сергеевна
6.0
0
Поврезнюк Валентина Сергеевна
Педиатр
,
Акушер
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Комсомольский-на-Амуре филиал Хабаровского медицинского колледжа, Лечебное дело, 2002 г.
ДВГМУ, Педиатрия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерское дело, 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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