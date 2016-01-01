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Примак Ольга Ивановна
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Примак Ольга Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Интернатура по теме "Акушерство и гинекология", 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационное усовершенствование «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», 2014 г.
  • Тематическое усовершенствование «Предварительные и периодические медицинские осмотры. Экспертиза профпригодности», 2016 г.
  • Тематическое усовершенствование «Патология шейки матки с курсом кольпоскопии», 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в семинарах и конференциях.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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