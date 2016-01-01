Примак Ольга Ивановна
Стаж 33 года
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Консультативный прием врача – акушера – гинеколога.
Проведение кольпоскопии.
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
Консультативный прием врача – акушера – гинеколога.
Проведение кольпоскопии.
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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