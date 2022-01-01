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  3. Прядко Ксения Александровна
Прядко Ксения Александровна

Прядко Ксения Александровна

Дерматолог, Терапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • 2020 г. - Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».
Курсы повышения квалификации
  • 2022 — ординатура в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения по специальности «Дерматовенерология»
  • 2022 — курс подготовки в «Школе акне доктора Заярной»
  • 2022 — переподготовка по специальности «Дерматовенерология»
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Терапевт
1600 р
Дерматолог
2650 р

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