Романова Светлана Леонидовна
Стаж 15 лет
Принимает детей
Специалист по удалению новообразований на коже аппаратом «Сургитрон».
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
Дерматовенеролог
850 р
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
1000 р
Консультация детей
Дерматолог
850 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1250 р
Вторичный приём детей
Дерматолог
1000 р
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