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  3. Романова Светлана Леонидовна
Романова Светлана Леонидовна
6.3
2

Романова Светлана Леонидовна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2004 г. окончания.
  • Сертификат по "Дерматовенерологии", выдан 2012 г.
  • Первичная специализация по "Косметологии", 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
Дерматовенеролог
850 р
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
1000 р
Консультация детей
Дерматолог
850 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1250 р
Вторичный приём детей
Дерматолог
1000 р
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