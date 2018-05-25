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  3. Пузырева Татьяна Николаевна
Пузырева Татьяна Николаевна
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Пузырева Татьяна Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, «Стоматология», 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат А № 3681332 «Стоматология терапевтическая», действителен по 25.05.2018 г.
  • Сертификат № 0727310084080 «Стоматология детская», действителен по 25.06.2022 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
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