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Рудман Владислав Яковлевич
6.0
0
Рудман Владислав Яковлевич
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", до 2021 г.
Сертификат по специальности "Хирургия", 2019 г.
Сертификат по специальности "Рентгенваскулярные диагностика и лечение", до 2021 г.
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Первичный приём взрослых
Зав. отделением
По запросу
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