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Семченко Алина Владимировна
6.0
0
Семченко Алина Владимировна
Кардиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Кардиология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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