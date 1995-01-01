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Серегина Елена Ивановна
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Серегина Елена Ивановна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2023 г.
Сертификат по специальности "Косметология", до 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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