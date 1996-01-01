Шарандак Геннадий Анатольевич
Стаж 23 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: флебология, реконструктивные и гибридные сосудистые операции на артериях, микрохирургические операции на сосудах.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1600 р
Вторичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1150 р
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Флеболог
1500 р
Сердечно-сосудистый хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1300 р
Сердечно-сосудистый хирург
1300 р
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