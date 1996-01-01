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Шарандак Геннадий Анатольевич
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Шарандак Геннадий Анатольевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 23 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия", 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Европейского общества сосудистых хирургов.
  • Член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.
  • Член Российского общества Флебологов.
Опыт работы
  • Ординатор кафедры госпитальной хирургии ХГМИ, 1996 г. - 1999 г.
  • Старший лаборант кафедры госпитальной хирургии ДВГМУ, 1999 г. - 2000 г.
  • Аспирант кафедры госпитальной хирургии ДВГМУ, 2000 г. - 2000 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1600 р
Вторичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1150 р
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Флеболог
1500 р
Сердечно-сосудистый хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1300 р
Сердечно-сосудистый хирург
1300 р
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