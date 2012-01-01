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  3. Манжула Яна Сергеевна
Манжула Яна Сергеевна
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Манжула Яна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Профи-Дент
ул. Нагишкина, 2А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
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Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Консультация взрослых
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450 р
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