  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Штельмах Мария Олеговна
Штельмах Мария Олеговна
6.0
0

Штельмах Мария Олеговна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология детская" № 0727180511864, до 2021 г.
  • Сертификат, "Стоматология общей практики" № 0727070002545, до 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи