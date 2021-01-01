Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Штельмах Мария Олеговна
6.0
0
Штельмах Мария Олеговна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология детская" № 0727180511864, до 2021 г.
Сертификат, "Стоматология общей практики" № 0727070002545, до 2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Боголепова
Светлана Анатольевна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Лисянская
Марина Евгеньевна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Шабанова
Виктория Андреевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...