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Швед Татьяна Алексеевна
Швед Татьяна Алексеевна
Кардиолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО ДВГМУ МЗ РФ, по специальности "Педиатрия", 21.06.2017 г. окончания
ФГБОУ ВО ДВГМУ МЗ РФ, Ординатура по специальности "Детская кардиология", 29.06.2019 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Кардиолог
1800 р
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