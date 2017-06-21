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Швед Татьяна Алексеевна

Швед Татьяна Алексеевна

Кардиолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ МЗ РФ, по специальности "Педиатрия", 21.06.2017 г. окончания
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ МЗ РФ, Ординатура по специальности "Детская кардиология", 29.06.2019 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Кардиолог
1800 р

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