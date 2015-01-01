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Скляров Сергей Петрович
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Скляров Сергей Петрович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 45 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушер-Гинеколог, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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