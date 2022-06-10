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Скоп Татьяна Михайловна
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Скоп Татьяна Михайловна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Педиатрия, 2005 г.
  • Интернатура, Акушерство и гинекология, 2007 г.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология" выдан ГОУДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" до 10.06.2022 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГОУДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения": Актуальные вопросы акушерства и гинекологии, 2017 г
  • Диагностика злокачественных ноовбразований на догоспитальном этапе, 2017 г.
  • Заболевание репродуктивной системы у детей и подростков, 2018 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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