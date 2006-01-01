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Соколова Анна Вадимовна
6.6
2
Соколова Анна Вадимовна
Стоматолог-терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ДВ гос.мед. универ. фед агенства по здравоохр. и соц. Развитию, Стоматология, 2006г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
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