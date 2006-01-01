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  3. Соколова Анна Вадимовна
Соколова Анна Вадимовна
6.6
2

Соколова Анна Вадимовна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ДВ гос.мед. универ. фед агенства по здравоохр. и соц. Развитию, Стоматология, 2006г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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