Соколова Елена Александровна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Имеет большой опыт лечения заболеваний шейки матки. Владеет методом гистероскопии, аспирацией полости матки, биопсией шейки матки, радиоволновым и лазерным лечением шейки матки, введением ВМС. Занимается вопросами профилактики онкологических заболеваний, контрацепцией, нарушениями менструального цикла, эффективного лечения заболеваний передающиеся половым путем и воспалительных заболеваний органов малого таза.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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