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  3. Соколова Елена Александровна
Соколова Елена Александровна
6.4
2

Соколова Елена Александровна

Гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство гинекология", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Систематически в г Хабаровске, г Москва, г Санкт-Петербург, г Сочи.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
2 отзыва

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