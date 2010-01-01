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  3. Соловьев Геннадий Владимирович
Соловьев Геннадий Владимирович
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Соловьев Геннадий Владимирович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 57 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1963 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2010 г.
  • ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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