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Соловьев Геннадий Владимирович
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Соловьев Геннадий Владимирович
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 57 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1963 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2010 г.
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
0 отзывов
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