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Спицын Семен Константинович
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Спицын Семен Константинович

Уролог-андролог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, 2014 г. окончания
  • Клиническая ординатура по урологии, первичная специализация по детской урологии-андрологии на базе ДККБ.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1600 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1000 р
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
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