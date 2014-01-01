Спицын Семен Константинович
Стаж 5 лет
Принимает детей
Специализация по эндовидеоскопическим методам диагностики и лечения мочекаменной болезни.
Направление научной деятельности — оптимизация методов диагностики и лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей.
Направление научной деятельности — оптимизация методов диагностики и лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1600 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1000 р
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
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