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  3. Степанищева Надежда Сергеевна
Степанищева Надежда Сергеевна
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Степанищева Надежда Сергеевна

Логопед
Стаж 2 года
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Первичный приём детей
Логопед
1300 р
Вторичный приём детей
Логопед
1000 р
0 отзывов

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