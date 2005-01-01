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  3. Степанова Светлана Сергеевна
Степанова Светлана Сергеевна
6.0
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Степанова Светлана Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России. 2005г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов

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