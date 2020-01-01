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Сырчина Екатерина Сергеевна
Сырчина Екатерина Сергеевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ г. Хабаровск; по специальности "Лечебное дело", 2018 г. окончания
Ординатура, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края г. Хабаровск, по специальности "Офтальмология", 2020 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2020 г. - КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» г. Хабаровск, врач-офтальмолог
2020 - 2021 гг. - «Городская клиническая поликлиника №3» г. Хабаровск, врач-офтальмолог
2021 г. - по настоящее время - ООО «Дальневосточный центр охраны зрения», врач-офтальмолог
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный центр охраны зрения
Доступна онлайн запись
пер. Облачный, 78А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
3190 р
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