  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сырчина Екатерина Сергеевна
Сырчина Екатерина Сергеевна

Сырчина Екатерина Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ г. Хабаровск; по специальности "Лечебное дело", 2018 г. окончания
  • Ординатура, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края г. Хабаровск, по специальности "Офтальмология", 2020 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2020 г. - КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» г. Хабаровск, врач-офтальмолог
  • 2020 - 2021 гг. - «Городская клиническая поликлиника №3» г. Хабаровск, врач-офтальмолог
  • 2021 г. - по настоящее время - ООО «Дальневосточный центр охраны зрения», врач-офтальмолог
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный центр охраны зрения
Доступна онлайн запись
пер. Облачный, 78А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
3190 р

Похожие специалисты

Все врачи