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  3. Теренкова Евгения Архиповна
Теренкова Евгения Архиповна
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Теренкова Евгения Архиповна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт. 1973г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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