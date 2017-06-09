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Терешина Людмила Сергеевна
6.0
0
Терешина Людмила Сергеевна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело
Сертификат - терапия - от 09.06. 2012 до 09.06.2017
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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