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  3. Терешина Людмила Сергеевна
Терешина Людмила Сергеевна
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Терешина Людмила Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело
  • Сертификат - терапия - от 09.06. 2012 до 09.06.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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