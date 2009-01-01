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Тонконогий Сергей Викторович
6.0
0
Тонконогий Сергей Викторович
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
АГМА, специальность "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
АГМА, специальность "Офтальмология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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