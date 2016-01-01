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  3. Трусиков Максим Сергеевич
Трусиков Максим Сергеевич
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Трусиков Максим Сергеевич

Акушер-гинеколог
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "Акушерство и гинекология", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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