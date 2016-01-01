Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Трусиков Максим Сергеевич
6.0
0
Трусиков Максим Сергеевич
Акушер-гинеколог
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации "Акушерство и гинекология", 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Михонина
Евгения Владимировна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.6
3
Записаться
Воронова
Юлия Владимировна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.4
1
Записаться
Мохунь
Ирина Владимировна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.6
23
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...