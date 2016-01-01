Ступина Ирина Николаевна
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Проводит все гинекологические манипуляции. Имеет сертификат по новой методике «Плазмолифтинг в гинекологии». Владеет радиохирургическим методом лечения заболеваний шейки матки (эрозии, диспластические процессы), удаление кондилом области гениталий (аппаратная методика «Фотек»), диагностика патологии шейки матки методом современной методики - кольпоскопия, проведение пайпель - биопсии эндометрия (диагностика хронического эндометрита и гиперпластических процессов эндометрия).
В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение половых инфекций; назначение заместительной гормональной терапии для коррекции климактерических расстройств; подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций.
В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение половых инфекций; назначение заместительной гормональной терапии для коррекции климактерических расстройств; подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
950 р
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