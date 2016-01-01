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Ступина Ирина Николаевна
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Ступина Ирина Николаевна

Гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "аКУШЕРСТВО И ГГИНЕКОЛОГИЯ, 2016 Г. ОКОНЧАНИЯ.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
950 р
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