Ступина Ирина Николаевна

Проводит все гинекологические манипуляции. Имеет сертификат по новой методике «Плазмолифтинг в гинекологии». Владеет радиохирургическим методом лечения заболеваний шейки матки (эрозии, диспластические процессы), удаление кондилом области гениталий (аппаратная методика «Фотек»), диагностика патологии шейки матки методом современной методики - кольпоскопия, проведение пайпель - биопсии эндометрия (диагностика хронического эндометрита и гиперпластических процессов эндометрия).

В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение половых инфекций; назначение заместительной гормональной терапии для коррекции климактерических расстройств; подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций.