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Витамед
0.0
Рейтинг

Витамед

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Яшина, 38Б
2-й этаж, оф. 208
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Лечение алкогольной зависимости.

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Врачи работающие в клинике
Уваров Дмитрий Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уваров Дмитрий Юрьевич

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Пустынский Денис Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пустынский Денис Александрович

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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