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Витамед
В клинике 2 врача
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Информация
Лечение алкогольной зависимости.
ООО "Витамед".
Прежнее название компании - "Арника".
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан
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