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  3. Ваганова Елена Владимировна
Ваганова Елена Владимировна
5.9
2

Ваганова Елена Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №4
ул. Яшина, 29
Брак и семья
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

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