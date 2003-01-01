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Важенина Елена Николаевна
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Важенина Елена Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2003 г. окончания.
ДВГМУ, интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 2005 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Стоматология терапевтическая, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Иволга
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 161
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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