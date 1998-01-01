Леонова Марина Викторовна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Специализируется на углубленном обследовании, лечении и предупреждении эстетических проблем пациента (угревая болезнь, акне, себорея, купероз, розацеа, пигментация, выпадение волос), в лечении использует индивидуально подобранные зарекомендовавшие себя комбинированные методы лечения и ухода за кожей, пилинги, инъекционные процедуры.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Косметолог
500 р
Дерматолог
1300 р
Трихолог
1500 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Дерматолог
По запросу
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