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  3. Леонова Марина Викторовна
Леонова Марина Викторовна
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Леонова Марина Викторовна

Дерматолог, Трихолог, Косметолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1994 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Дерматовенерология», 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по курсу «Актуальные вопросы дерматовенерологии», ДВГМУ, г. Хабаровск, 1999, 2004, 2009, 2014 гг.
  • Специализация по специальности «Косметология», Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • До 1998 г. - врач-дерматолог санатория «Жемчужина Хингана», п. Кульдур.
  • С 1998 г. - врач-дерматолог ОКВД, г. Биробиджан.
  • С 2012 г. - врач дерматолог-косметолог Медицинского Диагностического Центра и МЦ «Андромеда», г. Биробиджан.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Косметолог
500 р
Дерматолог
1300 р
Трихолог
1500 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Дерматолог
По запросу
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