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  3. Веретельникова Анастасия Андреевна
Веретельникова Анастасия Андреевна
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Веретельникова Анастасия Андреевна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 1 год
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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Технологии красоты
ул. Панькова, 29Б
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
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