Веретельникова Анастасия Андреевна
Стаж 1 год
Ведущие направления:
- Косметологический уход.
- Инъекционные методики (мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, контурная пластика, ботулинотерапия).
- Лазерная терапия (лазерная эпиляция, лазерная ревитализация, лечение сосудов, пигментации, лазерное омоложение, удаление татуажа).
- Трихология (лечение всех проблем волосистой части головы).
- Косметологический уход.
- Инъекционные методики (мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, контурная пластика, ботулинотерапия).
- Лазерная терапия (лазерная эпиляция, лазерная ревитализация, лечение сосудов, пигментации, лазерное омоложение, удаление татуажа).
- Трихология (лечение всех проблем волосистой части головы).
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Адреса и стоимость приёма
ул. Панькова, 29Б
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
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