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  3. Якунина Елена Николаевна
Якунина Елена Николаевна
6.3
3

Якунина Елена Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Читинский государственный институт, Педиатрия, 1993 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
Вторичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
3 отзыва

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