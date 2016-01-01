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Ырысбаев Сердар Бактыбекович

Ырысбаев Сердар Бактыбекович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет. Стоматология, 2016 г.
  • Дальневосточный государственный медицинский университет. Стоматология хирургическая, 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МилаСтом
Доступна онлайн запись
ул. Льва Толстого, 12
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-хирург
600 р

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