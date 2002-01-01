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  3. Замалеева Оксана Юрьевна
Замалеева Оксана Юрьевна
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Замалеева Оксана Юрьевна

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Читинский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 2002 г.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", РАМН Сибирское отделение НЦ восстановительной и реконструктивной хирургии г. Новосибирск, 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Хирургия, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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